На "Тагмете" запустили новый блок очистки стоков

Символическую кнопку пуска нажали заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин и генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК), в состав которой входит "Тагмет", Александр Ширяев, говорится в сообщении.
"Применяемая в процессе очистки установка обратного осмоса будет использоваться для удаления из очищаемых стоков до 99% растворенных примесей. Новые технологические процессы позволят эффективно очищать стоки и на 30% снизить потребление морской воды. Общая стоимость проекта составила более 350 миллионов рублей", — цитирует сайт Александра Ширяева.
По словам директора ТМК, этот природоохранный инвестиционный проект имеет важнейшее значение для экосистемы Таганрогского залива и Ростовской области.