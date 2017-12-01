На "Тагмете" запустили новый блок очистки стоков

На Таганрогском металлургическом заводе 30 ноября запустили новый блок очистки химических стоков в рамках как федерального, так и регионального планов Года экологии, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Символическую кнопку пуска нажали заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин и генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК), в состав которой входит "Тагмет", Александр Ширяев, говорится в сообщении.

"Применяемая в процессе очистки установка обратного осмоса будет использоваться для удаления из очищаемых стоков до 99% растворенных примесей. Новые технологические процессы позволят эффективно очищать стоки и на 30% снизить потребление морской воды. Общая стоимость проекта составила более 350 миллионов рублей", — цитирует сайт Александра Ширяева.

По словам директора ТМК, этот природоохранный инвестиционный проект имеет важнейшее значение для экосистемы Таганрогского залива и Ростовской области.