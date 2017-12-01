На озеро Аслыкуль в Башкирии прилетели лебеди

На озеро Аслыкуль прилетели лебеди. Работники природного парка насчитали 56 птиц, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Птицы, которые гнездовались на озере, улетели в теплые края в начале ноября, а перелетные гости, по предположению сотрудников парка, прилетели с севера. Озеро еще не покрылось льдом, поэтому птицы без особого труда могут добывать пищу.Сотрудники парка продолжают наблюдения за лебедями.