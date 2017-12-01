Сергей Иванов получил награду Ecoworld за сохранение жизни на земле

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова наградили орденом "За сохранение жизни на земле".

В четверг в Госдуме прошла торжественная церемония награждения лауреатов международного экологического конкурса Ecoworld.

В ходе ответного слова Иванов поблагодарил за награду и заявил, что в России еще остается огромное количество нерешенных экологических проблем, "притом что мы, к счастью, остаемся экологическим донором планеты".

"Проблем у нас много, и их надо решать, это связано и с твердыми бытовыми отходами, с чистотой наших рек и озер, чистотой воздуха в ряде городов, в общем, на десятилетия вперед работы хватает", — отметил Иванов.

Помимо этого президиум Российской академии естественных наук принял решение о награждении специальными наградами за заслуги в развитии науки и экономики России вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой и члена комитета по международным делам Елены Паниной.