Более 70% свалок в Подмосковье ликвидировано по итогам "Генеральной уборки"

С начала года на интерактивную карту свалок поступило около 630 обращений, из них более 70% проблемных точек уже убрано, вопрос с еще чуть более чем сотней свалок находится в стадии решения, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, слова которого цитирует пресс-служба минэкологии Подмосковья.

В Пушкинском, Раменском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Талдомском муниципальных районах, а также городских округах Люберцы, Домодедово, Истра от двух до пяти неубранных навалов мусора, еще в 12 муниципалитетах — по одной свалке, говорится в сообщении.

Неделей ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев в ходе презентации единого экологического рейтинга городов Минприроды и ОНФ выделил Московскую область как один из трех регионов России, где проект "Генеральная уборка" наиболее эффективно реализуется в 2017 году.