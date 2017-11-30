Более 70% свалок в Подмосковье ликвидировано по итогам "Генеральной уборки"

В Пушкинском, Раменском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Талдомском муниципальных районах, а также городских округах Люберцы, Домодедово, Истра от двух до пяти неубранных навалов мусора, еще в 12 муниципалитетах — по одной свалке, говорится в сообщении.
Неделей ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев в ходе презентации единого экологического рейтинга городов Минприроды и ОНФ выделил Московскую область как один из трех регионов России, где проект "Генеральная уборка" наиболее эффективно реализуется в 2017 году.