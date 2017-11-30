Экологическое образование и просвещение обсудят на форуме "Экотех-2017"

Круглый стол по вопросам просвещения в сфере экологии с участием депутатов Госдумы и представителей МГИМО состоится в рамках программы второй международной выставки-форума "Экотех", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Модераторами дискуссии выступят первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и декан факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО Наталья Загребельная, говорится в сообщении.

Среди предметов обсуждения — вопросы формирования базы профессиональных знаний, подготовка специалистов-экологов и развитие инновационной зеленой экономики.

В рамках дискуссии расскажут о школьных и студенческих экологических инициативах. Кроме того, участники круглого стола определят ключевые зеленые направления в перспективе до 2030 года.

Тематическая секция организована МГИМО МИД России и проектом "Экология России", который реализует политическая партия "Единая Россия".