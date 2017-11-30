В Удмуртии ликвидировали более тысячи свалок в Год экологии

В Удмуртии подвели итоги Года экологии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

За 2017 год увеличилась доля утилизированных и обезвреженных отходов с 17 до 21% от общего количества, утилизировано 6 тысяч тонн опасных отходов и ликвидировано 1076 несанкционированных свалок. В регионе также ведется рекультивация закрытого в 1998 году полигона ТБО площадью более 20 гектаров.

Кроме того, в правительстве республики отчитались о снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на тысячу тонн в год и сокращении сброса загрязненных сточных вод более чем на 64 миллиона кубометров. В Удмуртии восстановили 6500 гектаров леса, 53 гектара были очищены от бытового мусора и хлама, а также было посажено более 105 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

Другим важным достижением в правительстве назвали увеличение площади природного парка "Усть-Бельск", особо охраняемой природной территории регионального значения, с 1770 до 4785 гектаров.

В рамках Года экологии в республике также провели свыше тысячи мероприятий различных уровней при участии более 800 тысяч человек.