В Грозном откроют два новых парка до конца Года экологии

Строительство ведется в рамках проекта "Формирование современной городской среды", сообщается на официальном сайте Года экологии.

Один из парков назовут именем президента Азербайджана Гейдара Алиева, а другой — в честь короля Иордании Абдаллы II.Сквер имени Гейдара Алиева будет разбит в центре города на площади около 10 тысяч квадратных метров, где расположат монумент в честь главы Азербайджана и две Девичьи башни. Здесь также высадят клены, липы, березы и многолетние цветы.

Парк имени короля Иордании Абдаллы II будет открыт в Октябрьском районе Грозного, на площади 6,4 гектара расположится первый в городе скейт-парк, будет построен летний амфитеатр, а также оборудованы спортивные и детские площадки и зоны отдыха.

Как отметили в мэрии Грозного, оба парка встретят посетителей уже к концу 2017 года.