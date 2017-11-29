В Саратовской области заработают новые мусороперегрузочные станции

Две высокопроизводительные мусороперегрузочные станции в поселках Елшанка и Гуселка перейдут в государственную собственность Саратовской области, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин В 2018 году в Воронежской области запустят мусоросортировочный завод В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами часть коммунальных отходов Саратова будет отправляться на производственные площадки Энгельсского мусороперерабатывающего комплекса при помощи новой городской собственности. На данный момент проводится проверка документации и фактического наличия единиц имущества созданных мусороперегрузочных станций.