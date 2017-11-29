В Кабардино-Балкарии построят очистные сооружения в рамках Года экологии

В городе Нарткале Урванского района Кабардино-Балкарской Республики продолжается строительство очистных сооружений, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Станция очистных сооружений Нарткалы должна замкнуть на себе стоки многоэтажных и частных домов и консервного завода Урванского района.

Первый этап работ по плану завершится к концу текущего года, сообщается на сайте.

В перспективе предстоит строительство еще трех объектов, которые должны охватить уже всю Нарткалу.