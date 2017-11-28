В Астраханской области в естественную среду обитания выпущены сайгаки

В государственном природном заказнике Астраханской области "Степной" в естественную среду обитания были выпущены четыре самца сайгака, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Животные были выращены в питомнике "Сайгак" в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области".