Подведены итоги Года экологии в Кемеровской области

Результаты Года экологии в Сибири были подведены 23 ноября на втором сибирском эколого-промышленном форуме "Сибэкопром-2017" в Новосибирске, сообщает официальный сайт Года экологии.

Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий рассказал, что в регионе было запланировано создание двух заказников регионального значения. 7 сентября 2017 года был открыт заказник "Бачатские сопки", который позволит сохранить наиболее уязвимый степной участок в Кузнецкой котловине. Также в настоящее время ведется работа по созданию комплексного природного заказника "Черновой Нарык", где локализованы популяции редких видов кольчатых червей, занесенных в Красные книги России и Кемеровской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В рамках проекта Минприроды России "Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России", который был запущен в Кемеровской области в 2013 году, угольные компании реализуют 15 инновационных проектов, направленных на разработку и апробацию методов сохранения биоразнообразия. Также, по словам Сергея Высоцкого, в рамках проекта была создана особо охраняемая природная территория — памятник природы "Костенковские скалы".

Начальник департамента природных ресурсов и экологии также подчеркнул, что в регионе активно ведется работа по озеленению и рекультивация земель. Зеленый фонд Кузбасса в 2017 году увеличился на 7,5 миллиона деревьев, из которых 2,5 миллиона посадили при проведении экологических акций, 5,6 миллиона — на землях лесного фонда и при проведении рекультивации нарушенных горными работами земель. В сравнении с 2016 годом количество посаженных деревьев увеличилось на 6%.

Всего, по словам Сергея Высоцкого, на территории Кемеровской области было предусмотрено 95 экологических мероприятий, из них 11 мероприятий всероссийского плана Года экологии и 84 — регионального значения. На сегодняшний день выполнено 50 мероприятий, остальные находятся в стадии реализации и будут завершены до конца года.