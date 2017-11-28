В РФ появится дорожная карта развития внешкольного экообразования

Минприроды РФ совместно с Минобразования России создадут дорожную карту развития внешкольного экологического образования, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

О создании дорожной карты сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов, выступая на всероссийской конференции-совещании по вопросам эколого-просветительской деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) "Заповедные территории — общая ответственность и забота".

Давыдов отметил, что экологическое просвещение реализуется в рамках деятельности Минприроды, Минобразования и науки России, ООПТ, территориальных органов Росприроднадзора, природоохранных ведомств субъектов Российской Федерации, а также различных образовательных центров.

В пресс-службе подчеркивают, что значительную роль в экопросвещении должны играть краеведческие музеи.

По поручению министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского прорабатывается возможность более широкого использования музейных площадок для формирования экспозиций национальных парков и заповедников с целью привлечения внимания к их работе и стимулирования внутреннего экологического туризма.