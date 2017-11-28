ОНФ добился отмены постановления об упразднении ООПТ в Ростовской области

Эксперт ОНФ отметил, что ранее постановлением правительства Ростовской области "Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах" большое количество особо ценных природных территорий в Ростовской области лишились защиты. При этом решение об упразднении ООПТ ростовские власти принимали в сжатые сроки.
В ОНФ также отметили, что для создания ООПТ нужна экологическая экспертиза, а ликвидация этого не требует.
"Безусловно, это ненормальная ситуация, и ее необходимо менять, поэтому мы подготовили предложение, согласно которому ликвидация ООПТ любой категории больше не сможет происходить без обязательной экологической экспертизы. Наша инициатива уже поддержана Минприроды России, и мы будем добиваться, чтобы она обрела законодательную форму", — резюмировал Миронов.