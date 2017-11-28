ОНФ добился отмены постановления об упразднении ООПТ в Ростовской области

Общероссийский народный фронт (ОНФ) добился отмены постановления правительства Ростовской области об упразднении восьми особо охраняемых природных территорий (ООПТ) размером около 400 гектаров, сообщается на официальном сайте ОНФ.

"В августе этого года активисты ОНФ совместно с представителями прокуратуры Ростовской области провели рейд по особо охраняемым природным территориям, которые попали в черный список региональной власти Ростовской области. Прокуратура не только приняла наше обращение, организовала проверку, но и обратилась в суд, чтобы отменить неправомерное решение о ликвидации и изменении границ ростовских ООПТ", — сообщил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Эксперт ОНФ отметил, что ранее постановлением правительства Ростовской области "Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах" большое количество особо ценных природных территорий в Ростовской области лишились защиты. При этом решение об упразднении ООПТ ростовские власти принимали в сжатые сроки.

В ОНФ также отметили, что для создания ООПТ нужна экологическая экспертиза, а ликвидация этого не требует.

"Безусловно, это ненормальная ситуация, и ее необходимо менять, поэтому мы подготовили предложение, согласно которому ликвидация ООПТ любой категории больше не сможет происходить без обязательной экологической экспертизы. Наша инициатива уже поддержана Минприроды России, и мы будем добиваться, чтобы она обрела законодательную форму", — резюмировал Миронов.