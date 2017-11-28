Компании РФ потратят около 500 млрд рублей на природоохранные проекты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости/Прайм. Российские компании потратят около 500 миллиардов рублей на реализацию инфраструктурных природоохранных проектов, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Хотел бы сказать, что именно в этом году были начаты крупные инфраструктурные природоохранные проекты. По оценкам, около 500 миллиардов рублей будет потрачено на реализацию этих проектов, и уже в этом году будут реализованы мероприятия на 105 миллиардов рублей", — сказал Донской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее министр говорил, что первая очередь мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани будет готова к запуску к 2021 году. Конкурсный отбор проектов строительства электростанций на мусоре на 2020-2022 годы стартовал в начале июня и проходил в два этапа. Участники оптового рынка подали заявки в отношении пяти объектов: четыре в Москве и Московской области, один — в Татарстане. Совокупная заявленная мощность всех объектов — 335 МВт.

Год экологии в России утвержден указом президента в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по ряду направлений: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.