В Московском метрополитене в Год экологии запустят "заповедный" поезд

30 ноября на Кольцевой линии Московского метрополитена Минприроды России, научно-познавательная энциклопедия Planetpics и АНО "Экспоцентр "Заповедники России" при поддержке правительства Москвы запустят поезд — энциклопедию особо охраняемых природных территорий. Запуск поезда «Год экологии» станет одним из главных экопросветительских проектов в рамках Года экологии в России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

В экопоезде будут представлены 10 природно-климатических зон России: арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озера и пустыни. Пассажиры метро и гости столицы увидят не только фотографии конкретных локаций, но и снимки редких обитателей, при этом каждый объект живой природы будет сопровожден QR-кодом, ведущим на расширенные материалы энциклопедии Planetpics.

Всего в оформлении поезда использована 81 фотография территорий и 140 фотографий представителей флоры и фауны.

Пассажиры поезда смогут скачать бесплатное приложение "Заповедные жемчужины России". В нем представлена полная коллекция документальных фильмов в формате 360 градусов, знакомящих зрителей с красотой заповедников и национальных парков России.