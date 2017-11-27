В Московском метрополитене в Год экологии запустят "заповедный" поезд

В экопоезде будут представлены 10 природно-климатических зон России: арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озера и пустыни. Пассажиры метро и гости столицы увидят не только фотографии конкретных локаций, но и снимки редких обитателей, при этом каждый объект живой природы будет сопровожден QR-кодом, ведущим на расширенные материалы энциклопедии Planetpics.
Всего в оформлении поезда использована 81 фотография территорий и 140 фотографий представителей флоры и фауны.
Пассажиры поезда смогут скачать бесплатное приложение "Заповедные жемчужины России". В нем представлена полная коллекция документальных фильмов в формате 360 градусов, знакомящих зрителей с красотой заповедников и национальных парков России.