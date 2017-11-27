В 2018 году в Воронежской области запустят мусоросортировочный завод

Мусоросортировочный завод начнет работу в Семилукском районе Воронежской области в 2018 году. Об этом заявил на выездном заседании комитета областной думы по экологии и природопользованию руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, до конца 2017 года планируется заключить договоры с операторами, а также разработать предложения об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора. В течение следующего года будут установлены тарифы, заключены договоры с населением, и с июля завод начнет полноценно работать.

Карякин также отметил, что в 2016 году в Воронежской области образовалось 8,1 миллиона тонн отходов производства и потребления, причем большая часть из них на сегодняшний день захоранивается, а не вовлекается в хозяйственный оборот.

Строительство мусоросортировочного завода — один из этапов введения в регионе новой системы обращения с отходами. Окончательно она должна заработать до 1 января 2019 года.