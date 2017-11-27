Пятнадцать родников Подмосковья благоустроят в 2017 году

Глава министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что в 2017 году в Подмосковье благоустроят 15 родников, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент работы на восьми из них уже завершены, а оставшиеся семь еще предстоит доделать.

На днях завершилось благоустройство по масштабному проекту самого популярного родника региона — Анциферовского. Появились удобный подход к источнику и место для набора воды, навес, мостки и лестницы, приводятся в сообщении слова министра.