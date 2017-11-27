В Госдуме РФ начали собирать отработанные батарейки

В зданиях Государственной Думы РФ на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке установлены контейнеры для сбора отработанных элементов питания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Пункты сбора появились по предложению председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. По его словам, вывозить и утилизировать элементы питания будет специальная организация.

"Глобальной экологической проблемы мы этими действиями не решим, но это вопрос экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Всегда надо начинать с себя", — приводятся в сообщении слова Бурматова.

Ранее в ГД РФ был организован сбор бумажных отходов. Кроме того, комитет по экологии и охране окружающей среды отказался от использования воды в пластиковых бутылках, заменив их стеклянными, а также от пластиковых стаканчиков, заменив их биоразлагаемыми бумажными.