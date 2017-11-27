В Северной Осетии выпустят 25 благородных оленей

В рамках совместной акции минприроды Республики Северная Осетия – Алания и группы компаний "Бавария" в декабре на территории Северной Осетии выпустят 25 благородных оленей, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Сейчас завершается строительство крупнейшего в регионе вольерного комплекса для разведения и последующего выпуска в дикую природу копытных животных.

В прошлом году в Северной Осетии выпустили около 50 животных для восстановления популяции. Сейчас на территории региона обитает два стада, которые ежегодно дают приплод.

"Факт, что олень завозится в республику, создает благоприятные условия и для реализации в нашем регионе программы Минприроды России по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе", — отметил представитель Республики Северная Осетия — Алания в рабочей группе Минприроды России по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе Алан Габуев.