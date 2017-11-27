При строительстве "Северного потока – 2" много средств тратится на экологию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Газпром" вкладывает очень большие средства в защиту экологии при строительстве "Северного потока — 2", заявил в пятницу председатель совета директоров компании, сопредседатель форума "Петербургский диалог" с российской стороны Виктор Зубков.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".