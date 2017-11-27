В Кабардино-Балкарской Республике очистили пойму реки Баксан

В сельском поселении Дыгулыбгей Кабардино-Балкарской Республики прошла санитарная очистка поймы реки Баксан, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Представители местной администрации совместно с учащимися общеобразовательных учреждений и добровольцами очистили пойму вдоль автодороги Прохладный — Азау. В ходе мероприятия было собрано более 200 мешков мусора, которые затем отвезли на полигон.