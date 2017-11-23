В ОНФ предлагают разработать единую систему оценки экологического ущерба

Необходимо разработать единую систему оценки экологического ущерба, которая была бы понятной, объективной и одинаковой для всех видов природопользования, заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Кемеровской области, эксперт региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Андрей Егоров.

"Необходимо разработать единую систему оценки экологического ущерба, которая была бы в первую очередь понятна всем проектировщикам, а также с точки зрения финансовых затрат объективной и одинаковой для всех видов природопользования", — приводит слова Егорова пресс-служба ОНФ.

По его словам, оценка экологического ущерба в последнее время становится очень актуальной задачей и одним из важнейших инструментов регулирования природопользования.

Егоров пояснил, что наиболее проработанной на сегодняшний день является методика исчисления размера вреда, причиненного животным, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным видам, не относящимся к объектам охоты. В то же время способ расчета размеров ущерба для растений проработан хуже и учитывает только виды, занесенные в Красную книгу.