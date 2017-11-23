Роспотребнадзор усилил проверки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает проверки по выявлению источника неприятных запахов на юго-востоке города. В частности, управлением увеличено число мониторинговых постов, сообщила в среду в ходе заседания Мосгордумы руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.

"Мы проверили в ротации все объекты, что находятся в этой зоне, и провели совещание в департаменте природопользования. Мы также работаем с коллегами из Московской области", — рассказала она.