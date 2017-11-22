В Курской области выявлено более 200 нарушений лесного законодательства

Более 200 нарушений лесного законодательства выявлено в Курской области в ходе рейдов и патрулирований в Год экологии, за них 175 лиц привлечены к административной ответственности, наложено административных штрафов на 750 тысяч рублей, 15 человек привлечены к уголовной ответственности.

Эти и другие темы стояли на повестке дня заседания межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в регионе, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств Курской области и казачьего сообщества, а также сотрудники Центрально-черноземного государственного биосферного заповедника им. профессора В.В.Алехина.

"В последние годы в регионе выявляются случаи так называемых коммерческих незаконных рубок. У черных лесорубов повышенным спросом пользуется дуб, ясень, причем выбирают самые лучшие деревья с последующей их быстрой переработкой, в связи с чем необходимо эффективное межведомственное взаимодействие всех природоохранных и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.