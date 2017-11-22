Выделено 9 млн рублей на поиск источника питьевой воды в Нижнем Тагиле

Из-за сложной ситуации с водоснабжением в Нижнем Тагиле из бюджета Свердловской области будет направлено 9 миллионов рублей для обеспечения города резервными источниками питьевой воды, сообщают "Известия" со ссылкой на депутата заксобрания региона Сергея Никонова.

В середине октября экологи из Нижнего Тагила обратились к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой спасти Черноисточинское водохранилище — источник питьевой воды для города. В сентябре пруд, из которого вода поступает в жилые дома, а также ближайшая к нему местность, окрасились в ярко-зеленый цвет. В водоеме гниют сине-зеленые водоросли, выделяя ионы аммония и аммиака. Однако очистные сооружения не могут справиться с этой грязью, поскольку построены по технологиям прошлого столетия.

На реабилитацию водохранилища может уйти около пяти лет. В ближайшее время начнется работа по поиску резервных источников питьевой воды для тагильчан, пишет "Областная газета".