Сергей Донской призвал создать ассоциацию соколиных питомников

На открытии научно-практического семинара "Слет питомников редких птиц" глава Минприроды России Сергей Донской призвал участников создать ассоциацию соколиных питомников для координации деятельности существующих и вновь создаваемых организаций, обмена опытом в проведении научных исследований, обучающей и эколого-просветительской деятельности, сообщается на сайте ведомства.

В ходе семинара участники также рассмотрели вопросы современного состояния и развития сети питомников хищных птиц в рамках основных направлений государственной политики по сохранению и восстановлению редких видов животных, совершенствования нормативной правовой базы деятельности питомников, требований к их содержанию и разведению, а также вопросы использования безвозмездно изъятых и конфискованных птиц.

По итогам работы семинара было принято решение создать коллегиальный орган для координации деятельности питомников.