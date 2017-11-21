Нижний Новгород разработал программу по улучшению экологии

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода разработал программу «Охрана окружающей среды Нижнего Новгорода» на 2018–2020 годы, сообщается на сайте администрации города.

"Цель программы — улучшение экологической ситуации на территории города. На реализацию программы в 2018 году планируется выделить более 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что к задачам программы относятся: организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города; повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных.

В рамках программы будут выполняться мероприятия по проектированию лесных участков, развитию системы лесопатологических обследований, мониторингу состояния окружающей среды на территории города, комплекс мер по гуманному регулированию численности бездомных животных и ряд других.