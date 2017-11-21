Нижний Новгород разработал программу по улучшению экологии

В департаменте отметили, что к задачам программы относятся: организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города; повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных.
В рамках программы будут выполняться мероприятия по проектированию лесных участков, развитию системы лесопатологических обследований, мониторингу состояния окружающей среды на территории города, комплекс мер по гуманному регулированию численности бездомных животных и ряд других.