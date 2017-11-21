3000 информационных щитов будут охранять заповедные земли Подмосковья

В Подмосковье началась установка аншлагов вдоль границ особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте минприроды региона.

"На аншлагах размешены информация о точных границах и карта заказника, указаны запрещенные виды деятельности на заповедной территории, а также информация об административной ответственности и телефоны надзорных органов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Первые 40 информационных щитов будут установлены у озера Круглое, которое является частью памятника природы "Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение" в Дмитровском районе.