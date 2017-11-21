За Год экологии в РФ провели более 1,5 тысячи мероприятий по экопросвещению

"Сегодня объективно сложились все условия, чтобы экология заняла соответствующее государственным приоритетам место в системе образования и воспитания, формируя ценности ответственного отношения к окружающей среде", — приводит слова министра пресс-служба Минприроды РФ.
Донской также привел примеры наиболее масштабных экологических мероприятий: экологическая смена в МДЦ "Артек", Всероссийский заповедный урок и Международный день экологических знаний в Российской государственной библиотеке для молодежи.
Глава Минприроды России также отметил, что в Год экологии ведомство начало систематизировать работу заповедников и национальных парков в части экологического просвещения в рамках работы Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.