За Год экологии в РФ провели более 1,5 тысячи мероприятий по экопросвещению

О том, что в России наблюдается рост экопросвещения, сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской на открытии V Всероссийской конференции по экологическому образованию.

"Сегодня объективно сложились все условия, чтобы экология заняла соответствующее государственным приоритетам место в системе образования и воспитания, формируя ценности ответственного отношения к окружающей среде", — приводит слова министра пресс-служба Минприроды РФ.

Донской также привел примеры наиболее масштабных экологических мероприятий: экологическая смена в МДЦ "Артек", Всероссийский заповедный урок и Международный день экологических знаний в Российской государственной библиотеке для молодежи.

"Благодаря этим простым мерам, не основанным на проработанных дидактических материалах, вовлеченность граждан в решение проблем экологии в этом году возросла как минимум втрое по сравнению с Годом охраны окружающей среды, который проходил в России в 2013 году", — пояснил министр.

Глава Минприроды России также отметил, что в Год экологии ведомство начало систематизировать работу заповедников и национальных парков в части экологического просвещения в рамках работы Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.