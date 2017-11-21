Росприроднадзор проверит минэкологии Подмосковья из-за полигона "Кучино"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Росприроднадзора подписал приказ о внеплановой проверке в отношении министерства экологии Московской области, в рамках которой будет проверено исполнение ведомством полномочий относительно полигона "Кучино". Об этом сообщил начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Михаил Оводков на пресс-конференции, посвященной причинам загрязнения атмосферного воздуха на юго-востоке столицы и области.

Ранее полигон твердых бытовых отходов "Кучино" был назван главным источником неприятного запаха на востоке Москвы и в подмосковных Балашихе, Реутове и Люберцах.

Помимо этого специалисты института проектирования, экологии и гигиены выявили еще 14 организаций, которые могут быть потенциально причастны к сложившейся ситуации. В частности, речь шла о промзоне в восточной части Реутова, Люберецких очистных сооружениях и примыкающей к ним промзоне, а также о ряде предприятий в Жулебине на территории Москвы.

В ходе прямой линии к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Во исполнение поручения президента РФ власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и выполнение работ по рекультивации в 2018-2019 годах.