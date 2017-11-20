Сергей Донской признан "Человеком эры экологии"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победители национальной экологической премии ERAECO 2017 получили хрустальные капли, а "Человеком эры экологии" стал глава Минприроды России Сергей Донской, передает корреспондент РИА Новости.

"Ежегодная премия, учрежденная общественным движением ERAECO под эгидой ЮНЕСКО, вручается за лучшие экологические разработки, реализованные в России. В номинации "Человек эры экологии" победителем стал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской", — заявили организаторы.

По их данным, в этом году на конкурс поступило свыше 167 заявок из 57 городов. На победу претендовали крупные компании, научные и образовательные учреждения, СМИ, банки, природоохранные организации.

Лауреатами премии в номинации "Экопросвещение" стали Кавказский государственный природный биосферный заповедник за проект "Заповедные натуралисты", а также Минприроды России за проекты всероссийского урока "Арктика — фасад России" и открытие первого экологического граффити в Москве "Стена Папанина".

В номинации "Экоуправление" победила администрация города Липецка за проект "Липецк — зеленая жемчужина Черноземья". В номинации "Экомир" победил ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" за создание эколого-просветительской экспозиции "Растения средней полосы европейской части России".

Кроме того, в номинации "Экотехнология" победил Иван Захаров с проектом "Биоразлагаемый упаковочный материал на основе возобновляемого сырья".

Победителем в номинации "Экомаркетинг" стала ассоциация по развитию экотуризма "Большая Байкальская тропа — Бурятия", а в номинации "Экотерритория" — объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г.Смидовича и национального парка "Смольный".

Ежегодная национальная премия в области экологии вручается с 2013 года физическим и юридическим лицам за экологические проекты, осуществленные в России. Организатор премии — общественное движение ERAECO при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты России, Центра международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию в России.