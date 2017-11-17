Последние из 11 точек сброса сточных вод в Яузу ликвидированы в Мытищах

В Мытищах завершилась ликвидация незаконных источников сброса сточных вод в реку Яузу, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Из 11 обнаруженных водовыпусков восемь уже затампонировали, а оставшиеся три ликвидировали в четверг.

16 источников, принадлежащих муниципалитету, оборудуют локальными очистными сооружениями.

Министр экологии и природопользования МО Александр Коган во время рабочей поездки посетил завод Московской пивоваренной компании, очистные сооружения которого вызывали много вопросов у горожан и экологов.

"Раньше мы фиксировали многократные превышения ПДК загрязняющих веществ в стоках завода, — сказал министр. — На сегодняшний день ситуация стала гораздо лучше. В I квартале будущего года сделаем контрольные замеры. Цель — добиться полного соответствия качества сточных вод нормативным показателям", — сказал он.

Также министр отметил, что 11 предприятий, находящихся в Мытищах, должны модернизировать очистные сооружения, чтобы прекратить загрязнение Яузы. Если эта работа не будет выполнена, министерство примет жесткие меры, вплоть до отзыва разрешений на водопользование.

Работы по экореабилитации Яузы начнутся в 2018 году, результатом будет укрепление и благоустройство берегов рек.