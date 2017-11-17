При Общественной палате создадут площадку, посвященную Арктике

С предложением создать сетевую площадку для обсуждения вопросов, касающихся Арктики, выступили члены Общественной палаты РФ на круглом столе "Как сохранить Арктику и обеспечить безопасность государства?", сообщает пресс-служба ОП.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предложила создать на базе комиссии специальную постоянно действующую сетевую площадку для взаимодействия гражданского общества по теме Арктики.

"Рабочим названием может быть "международный общественный координационный совет по развитию арктических регионов". Основная идея в том, чтобы в совет вошли уважаемые ученые, деятели науки, культуры, бизнеса и другие знаковые фигуры для северных территорий", — сказала она.

По словам Суторминой, ряд экспертов отмечает недостатки государственного регулирования, в первую очередь это касается переработки и утилизации отходов — коммунальных и производственных.

"Важнейшая проблема для Арктического региона — экология. Одного стремления к сбережению окружающей среды явно недостаточно", — заявила Елена Сутормина на круглом столе "Как сохранить Арктику и обеспечить безопасность государства?", который прошел 16 ноября в "Парламентской газете".

Член ОП РФ подчеркнула, что ключ к устойчивому развитию территорий — эффективное межгосударственное сотрудничество и сотрудничество профильных общественных организаций.

"Крайне важно, что наряду с ООН, Арктическим форумом существуют и неправительственные организации, такие как Северный форум, самостоятельные объединения коренных малочисленных народов, научные структуры и различные иные форматы. Будущее в XXI веке — за общественной дипломатией, за умением граждан различных стран и территорий договариваться и совместными усилиями решать общие проблемы", — подчеркнула она.