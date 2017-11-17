При Общественной палате создадут площадку, посвященную Арктике

С предложением создать сетевую площадку для обсуждения вопросов, касающихся Арктики, выступили члены Общественной палаты РФ на круглом столе "Как сохранить Арктику и обеспечить безопасность государства?", сообщает пресс-служба ОП.
Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предложила создать на базе комиссии специальную постоянно действующую сетевую площадку для взаимодействия гражданского общества по теме Арктики.
"Рабочим названием может быть "международный общественный координационный совет по развитию арктических регионов". Основная идея в том, чтобы в совет вошли уважаемые ученые, деятели науки, культуры, бизнеса и другие знаковые фигуры для северных территорий", — сказала она.
По словам Суторминой, ряд экспертов отмечает недостатки государственного регулирования, в первую очередь это касается переработки и утилизации отходов — коммунальных и производственных.
"Важнейшая проблема для Арктического региона — экология. Одного стремления к сбережению окружающей среды явно недостаточно", — заявила Елена Сутормина на круглом столе "Как сохранить Арктику и обеспечить безопасность государства?", который прошел 16 ноября в "Парламентской газете".
Член ОП РФ подчеркнула, что ключ к устойчивому развитию территорий — эффективное межгосударственное сотрудничество и сотрудничество профильных общественных организаций.
"Крайне важно, что наряду с ООН, Арктическим форумом существуют и неправительственные организации, такие как Северный форум, самостоятельные объединения коренных малочисленных народов, научные структуры и различные иные форматы. Будущее в XXI веке — за общественной дипломатией, за умением граждан различных стран и территорий договариваться и совместными усилиями решать общие проблемы", — подчеркнула она.
Национальный парк "Русская Арктика" был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других.
Труднодоступность и суровый климат территорий парка позволили выжить популяциям многих животных и сохранили первозданную красоту этих мест, несмотря на то, что люди знали об островах уже в XI-XII веках.
В XX веке благодаря техническому прогрессу люди нашли способ выжить в суровых климатических условиях Российской Арктики.
Баренцево море, омывающее территорию парка с запада, полностью не замерзает. Восточное Карское море, напротив, покрывается сплошным льдом на долгие месяцы.
Сегодня, чтобы посетить "Русскую Арктику", не надо быть военным или ученым-исследователем, можно просто приехать на экскурсию.
Многочисленные скалы парка заселяют около 20 видов птиц, пять из которых остаются здесь зимовать.
На территории парка находятся единственные в России доказанные места гнездования атлантического подвида черной казарки.
Малые гагарки на птичьем базаре бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Большая полярная чайка на скале Рубини острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Пять видов животных "Русской Арктики" — белая чайка, гренландский кит, нарвал, атлантический морж и белый медведь карско-баренцевоморской популяции — занесены в международную и российскую Красные книги.
"Русская Арктика" — дом для белых медведей, атлантических моржей, нерп, морских зайцев, песцов, северных оленей, белух, полярного подвида люрика и других.
На островах нацпарка находится важный очаг воспроизводства белого медведя карско-баренцевоморской популяции.
Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
Земля Франца-Иосифа, часть нацпарка "Русская Арктика" - важнейший район для поддержания и воспроизводства атлантического моржа, который обитает на архипелаге круглогодично.
Туры по "Русской Арктике" осуществляются с июня по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для посещения парка неподготовленным человеком.