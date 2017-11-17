Лесопитомники Саратовской области расширили перечень выращиваемых растений

В 11 лесопитомниках засеяли площадь 7,02 гектара, на которой можно будет вырастить около 6 миллионов растений, что обеспечит область посадочным материалом.
В этом году местные лесхозы подготовили семена разнообразных пород деревьев — ели, лиственницы сибирской, сосны крымской, кедра сибирского, дуба красного, липы, кленов серебристого и остролистного и других.
Деревья, выращенные в питомниках, имеют ряд преимуществ: большинство семян сертифицируется и умеет улучшенные свойства, саженцы уже районированы — процесс роста проходит в условиях местного климата, а реализация растений без посредников позволяет сохранить невысокую стоимость.