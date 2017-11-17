В Саратовской области разработали региональный проект сохранения Волги

Проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" стартует в Саратовской области в этом году, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Региональная межведомственная рабочая группа сформировала сводный перечень мероприятий для включения в паспорт регионального проекта по четырем основным направлениям.

В целях улучшения экологического состояния Волги, в том числе сокращения попадающих в нее загрязненных сточных вод, предлагается строительство и реконструкция 27 очистных сооружений и канализационных сетей Саратовской области, а также биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища — выпуск в него растительноядных рыб и моллюскофагов.

Для ликвидации объектов негативного воздействия, в том числе прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние Волги, предстоит провести подъем и утилизацию затопленных судов.

В границах Саратовской области организуют рейды для обнаружения объектов негативного воздействия на реку и ее водотоки первого порядка. В региональном проекте также предусмотрены мероприятия по охране малых водотоков реки Волги на территории Саратовской области, в том числе работы по установлению водоохранных зон, углублению дна и расчистке.

Объявленный в России Год экологии в Саратовской области проходит под девизом "Год Волги". Мероприятиям по улучшению экологического состояния водных объектов, санитарной очистке и сохранению биоразнообразия уделяется особое внимание.