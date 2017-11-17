Военные РФ очистили от металлолома 260 гектаров в Арктике

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ходе работ по экологической очистке Арктики с 2015 по 2017 год очищено 260 гектаров загрязненных территорий, сообщил в среду на брифинге для иностранных военных атташе заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В Арктическом регионе наряду с развитием его инфраструктуры силами и средствами материально-технического обеспечения в рамках ликвидации экологического ущерба прошлых лет и обеспечения экологической безопасности с 2015 по 2017 год очищено 260 гектаров загрязненных территорий, собрано более 16 тысяч тонн и вывезено на материк более 10 тысяч тонн металлолома", — сказал он.

Дмитрий Булгаков также отметил, что на материковой и островной частях арктической зоны проводится полный комплекс работ по обустройству военных городков и инфраструктуры военных объектов, в интересах группировки войск (сил) совершенствуется аэродромная сеть.