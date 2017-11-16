РГО выбрало лучшие региональные проекты по энергоэффективности

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) в рамках Года экологии назвало лучшие региональные проекты по энергоэффективности. Премии победителям вручил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Победителем конкурса стал проект по созданию новой котельной на биотопливе в национальном парке "Смоленское Поозерье", второе место занял проект по модернизации городской котельной с использованием газотурбинных установок, а третье — проект по переработке отходов сельского хозяйства в тепловую и электрическую энергию.

Победители получили гранты от банка "Российский капитал" на подготовку проектной документации: за первое место — 3 миллиона рублей, за второе — 2 миллиона, за третье — 1 миллион.

"Особенно приятно, что все призеры — молодые компании. На вас вся надежда, потому что какой будет Россия через 10-15 лет, зависит от вас, а не от нас. Мы просто хотим создать условия, чтобы вы свободно работали и улучшали экологическую ситуацию в стране", — сказал Сергей Иванов в ходе награждения победителей.

Всероссийский конкурс "Чистая энергетика для развития территорий" — это совместный проект Русского географического общества и банка "Российский капитал", приуроченный к Году экологии в России, направленный на повышение энергоэффективности, развитие альтернативной энергетики, а также улучшение экологических характеристик среды обитания и объектов социальной и жилой инфраструктуры.