Первую очередь очистных сооружений открыли в Кемерове после реконструкции

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первую очередь очистных сооружений водоотведения на левом берегу реки Томи в Кемерове запустили в работу после реконструкции, сообщает пресс-служба областной администрации.

В сообщении также говорится, что проведенная работа позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений до 175 тысяч кубометров в сутки, повысит эффективность очистки сточных вод по основным показателям и будет способствовать дальнейшему развитию города на ближайшие 15-20 лет.

"Мы видим три важных составляющих в модернизации очистных сооружений. Первое — это экология, сброс сточных вод будет соответствовать всем санитарным нормам. Второе —надежность работы оборудования. Третье, и очень важное: Кемерово — быстрорастущий молодой город, в котором постоянно строятся новые микрорайоны, увеличивается численность населения. Ввод новой коммунальной инфраструктуры дает возможность обеспечить растущую потребность в очистке воды", — отметил глава Кемерова Илья Середюк во время пуска объекта в эксплуатацию.