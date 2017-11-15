В Госдуме РФ рассказали о необходимости восстановления популяции щуки

Депутаты Государственной думы РФ намерены обсудить критическое сокращение популяции щуки в Волжско-Каспийском и других рыбохозяйственных бассейнах и меры, которые позволят остановить этот процесс, сообщает "Российская газета".

Главными причинами уменьшения численности щуки депутат Госдумы и эколог Олег Лебедев назвал возросший уровень браконьерства и неконтролируемого вылова, а также ухудшение экологической обстановки в дельте Волги.

"Если не изменить ситуацию и не уменьшить, к примеру, объемы допустимого улова, то очень скоро щука станет таким же объектом аквакультуры, как форель или осетровые, то есть ее придется выращивать искусственно", — отметил Лебедев.

Из экологических факторов, которые негативно влияют на состояние популяции щуки, ученые называют чрезмерное количество ила на дне Волги и ее притоков в Астраханской области, а также изменения температуры воды и ее нерегулируемого уровня.Летом нынешнего года правительство РФ представило федеральную программу по очистке Волги до 2025 года. На ее реализацию необходимо 257 млрд рублей.

"Идея по очистке Волги сама по себе очень ценная и нужная для страны, вопрос лишь в том, из каких источников будут найдены эти средства. Сумма очень значительная, значит, придется консолидировать финансовые усилия государства и бизнеса, возможно, что и в ущерб другим проектам и программам. С другой стороны, если не спасти Волгу, то мы можем лишиться до 20% всей речной рыбы, в том числе и щуки", — сказал Лебедев.