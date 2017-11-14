В Волгоградской области в октябре прошла акция "Очистим планету от мусора"

В Волгоградской области прошла межрайонная природоохранная акция "Очистим планету от мусора", приуроченная к всемирной акции "Мы чистим мир", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Сотрудники природного парка "Цимлянские пески" вместе с 600 педагогами и учениками из Чернышковского и Суровикинского районов очистили от мусора природные объекты и территории населенных пунктов.

Акция проходила в октябре. В течение месяца добровольцы очистили улицы хуторов Лысов и Тормосин, береговую линию Цимлянского водохранилища, территории, прилегающие к роднику в балке Мельничная, а также вокруг памятников партизанам и Неизвестному Солдату в Нижнем Чире.

В итоге волонтеры очистили 4,2 тысячи квадратных метров и собрали более 1,5 тонны мусора. Они также обрезали и побелили деревья, покрасили ограды и бордюры и высадили луковичные культуры. В младших и средних образовательных учреждениях прошли уроки природолюбия.

Во время акции проходил конкурс, итоги которого подвели после ее окончания. В номинациях "Лучший отчет о проведении акции", "Отходы в доходы" и "Чистота спасет Землю" было представлено 68 работ. Победителей, занявших места с первого по третье, наградили электронными дипломами парка и призами.