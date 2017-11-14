В Севастополе ознакомились с новыми разработками контроля окружающей среды

В Севастополе в рамках международной научно-технической конференции "Системы контроля окружающей среды" обсудили процессы, определяющие глобальные и региональные климатические аномалии, а также экологические условия в прошлом, настоящем и будущем. Об этом сообщает официальный сайт Года экологии.

Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы систем мониторинга окружающей среды, глобальной системы "океан — атмосфера" и изменение климата. Кроме этого были заслушаны доклады о перспективных морских измерительных информационных технологиях.

Ученые отметили, что в последнее время человечество сталкивается с острой необходимостью контроля и прогнозирования состояния среды своего обитания, которая ухудшается под влиянием природных и антропогенных факторов и может стать непригодной для жизни. Эта проблема должна быть решена при наличии достоверной информации, получение которой возлагается на системы с буксируемо-зондирующими приборами, с различными буйковыми и прибрежными станциями.

Итогом конференции стало принятие резолюции, которая содержит предложения по гармоничному развитию региона с учетом экологических требований.