В СФУ обсудят развитие экологического сознания человека

13–14 ноября 2017 года в Сибирском федеральном университете (СФУ) проходит школа-мастерская "Экологическое сознание современного человека. Возможности научно-исследовательской инфраструктуры университета".

Цель школы — привлечение талантливой молодежи в исследовательскую и образовательную деятельность, а также популяризация междисциплинарных проектов и возможностей научно-исследовательской инфраструктуры университета.

По словам директора Института экологии и географии Руслана Шарафутдинова, экологическое сознание формируется в течение всей жизни, начиная с самых ранних этапов, а самыми главными являются первые десять лет. В качестве примера он рассказал о Швеции и Австрии, где уже на дошкольном уровне детям объясняют, как разделять мусор, почему нужно подкармливать птиц.

"В СФУ мы можем ребятам позволить либо наверстать что-то, либо помочь найти выход творческому потенциалу или применить свои знания на практике. Мы предлагаем студентам такие проекты, как развитие туризма или раздельного сбора отходов, с помощью которых они могут превратить свое мировоззрение в практику", — подчеркнул он.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Института физической культуры, спорта и туризма Максим Злотников рассказал, что участники школы-мастерской могут представить свои проекты, которые могли бы быть включены в список исследований.

Также он рассказал, что в рамках мероприятия состоится презентация экологической карты, на которой будут отмечены туристические места Красноярска известные в основном местным жителям.

"С точки зрения туристской привлекательности мы планируем эти места модернизировать и облагородить. А с точки зрения экологии предложить либо правила поведения, либо оборудовать их так, чтобы не наносился вред экологии", — подчеркнул Максим Злотников.

Школа является итоговым мероприятием проекта, реализуемого на средства проекта 5/100 (проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров), и направленного на воспитание экологического сознания студентов Сибирского федерального университета (СФУ).

Организаторами мероприятия являются научно-образовательный центр молодых ученых СФУ, а также Институт экологии и географии и Институт физической культуры, спорта и туризма.