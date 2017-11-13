Первому зубренку заповедника "Брянский лес" исполнилось шесть лет

Первому зубренку по имени Мефодий, рожденному на территории заповедника "Брянский лес", исполнилось шесть лет, сообщает портал "Заповедная Россия".

Мефодий появился на свет в самом начале программы по восстановлению вольноживущей популяции европейского зубра в заповеднике.

"За Мефодием мы ведем наблюдения с самого рождения и довольно хорошоего знаем. Он часто уходит за границы заповедника "Брянский лес", его можно встретить в соседних охотхозяйствах. Мы благодарны охотпользователям, которые вместе с нами делают эту работу — присматривают за популяцией зубров, ведут подкормку и наблюдения", — сообщила заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова.

Программа восстановления вольноживущей популяции европейского зубра на Брянщине реализуется с 2011 года в сотрудничестве с другими заповедными территориями —национальным парком "Орловское полесье" в Орловской области, заповедником "Калужские засеки" и национальным парком "Угра" в Калужской области.