Первому зубренку заповедника "Брянский лес" исполнилось шесть лет

Мефодий появился на свет в самом начале программы по восстановлению вольноживущей популяции европейского зубра в заповеднике.
"За Мефодием мы ведем наблюдения с самого рождения и довольно хорошоего знаем. Он часто уходит за границы заповедника "Брянский лес", его можно встретить в соседних охотхозяйствах. Мы благодарны охотпользователям, которые вместе с нами делают эту работу — присматривают за популяцией зубров, ведут подкормку и наблюдения", — сообщила заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова.