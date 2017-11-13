На субботнике в Серпухове убрали более тонны мусора

Волонтеры собрали более тонны мусора на массовом субботнике, который прошел в городском бору Серпухова, сообщается на сайте администрации города.

"Березовая роща — популярное место для пикников в теплое время года. К сожалению, не все наши люди научились бережному отношению к окружающему миру. Собранный сегодня мусор — это только капля того, что нам здесь предстоит разгрести, но эта проблема будет решена", — отметил председатель общественного совета при партийном проекте "Экология России" Юрий Сурков.В субботнике участвовали члены партии "Единая Россия", члены общественного совета, сотрудники управления по работе с молодежью и отдела экологии администрации Серпухова, члены "Молодой гвардии", общественные активисты-экологи и сотрудники Института инженерной физики.