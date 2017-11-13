Более 5 миллионов саженцев высадили в Саратовской области в Год экологии

В период осенней акции "Живи, лес!" на территории Саратовской области сотрудники ведомства, представители органов местного самоуправления, лесничеств, студенты и школьники высадили в скверах, парках, пришкольных и придомовых территориях 7,7 тысячи деревьев и кустарников, очистили лес от мусора и заготовили почти 2,5 тонны семян древесно-кустарниковых пород.
Также для озеленения территорий Саратова и Энгельса министерство природных ресурсов и экологии области в Год экологии и особо охраняемых природных территорий выделило более 3,5 тысячи саженцев.