Более 5 миллионов саженцев высадили в Саратовской области в Год экологии

На территории лесного фонда Саратовской области сотрудники лесхозов и лесничеств высадили более 5 миллионов саженцев сосны, дуба, ясеня, березы и других деревьев на площади 1100 гектаров, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Минприроды региона провело тематические акции, для того чтобы привлечь внимание граждан к вопросам охраны окружающей среды и бережного отношения к природе. Мероприятия прошли на территориях аэроклуба имени Ю.А.Гагарина и Кумысной поляны, где устроили "Марш парков" и появилась "Аллея выпускников", а также в парке Победы, где заложили "Аллею России". В рамках этих мероприятий посадили более тысячи деревьев.

В период осенней акции "Живи, лес!" на территории Саратовской области сотрудники ведомства, представители органов местного самоуправления, лесничеств, студенты и школьники высадили в скверах, парках, пришкольных и придомовых территориях 7,7 тысячи деревьев и кустарников, очистили лес от мусора и заготовили почти 2,5 тонны семян древесно-кустарниковых пород.

Также для озеленения территорий Саратова и Энгельса министерство природных ресурсов и экологии области в Год экологии и особо охраняемых природных территорий выделило более 3,5 тысячи саженцев.