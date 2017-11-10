В Год экологии в Ставрополье ликвидировано около 1,5 тысячи свалок

В течение 2017 года в Ставропольском крае проведено около 2 тысяч мероприятий по очистке и благоустройству территорий, а также ликвидировано около 1,5 тысячи свалок.

Помимо этого в регионе в рамках Года экологии посажено более 30 тысяч деревьев и кустарников, созданы новые скверы, аллеи и бульвары, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

За год в регионе увеличилось количество особо охраняемых природных территорий краевого значения за счет территории "Эммануэльевское урочище", были утверждены границы природных заказников "Иргаклинский" и "Баталинский" и 10 памятников природы в Кавказских Минеральных Водах.

Кроме того, более полумиллиона жителей Ставрополья приняли участие в субботниках и других экологических акциях и мероприятиях. Но на этом мероприятия, посвященные Году экологии, в регионе не заканчиваются, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов. По его словам, планируется провести ежегодную научно-практическую конференцию школьников, посвященную эколого-краеведческим проблемам региона.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской назвал Ставрополье одним из лидеров в стране по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку Года экологии.