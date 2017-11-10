В Крыму спасли краснокнижного птенца розового пеликана

Маленький пеликан не мог самостоятельно передвигаться и летать. Специалисты также выявили у него признаки пищевого истощения и множество эктопаразитов.
На просьбу министерства взять птенца на лечение и реабилитацию откликнулись неравнодушные руководители одного из зооуголков Крыма, куда и передан розовый пеликан.
В настоящее время птенец получает ветеринарное обслуживание и уход.
После лечения министерство планирует привлечь специалистов, чтобы определить, можно ли выпустить птенца в естественную природную среду.