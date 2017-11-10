За год в Центральном округе высадили более 18 миллионов деревьев

Больше всего лесов высадили в Московской области. Кроме того, в городах региона участники акции заложили множество новых аллей, парков и скверов.
Всего в рамках акции высадили более 18 миллионов саженцев различных деревьев, среди которых большую часть — в Белогорье.
В осенней акции приняли участие около 980 тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Сотрудники лесных ведомств в рамках акции в субъектах РФ ЦФО провели 2409 образовательных мероприятий: тематические лекции, экскурсии, научные конференции, уроки и беседы в учебных заведениях.
На официальном сайте Года экологии в России также сообщается, что основной задачей акции является формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей страны и окружающей среде в целом.