"Газпром нефть" ввела новые очистные сооружения на МНПЗ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости/Прайм. 8 ноября "Газпром нефть" запустила в эксплуатацию проект биологических очистных сооружений "Биосфера" на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) и приступает к строительству очистных сооружений на Омском НПЗ (ОНПЗ).

На торжественном запуске экологического проекта "Биосфера" присутствовали глава "Газпром нефти" Александр Дюков, вице-премьер РФ Александр Хлопонин, глава Минприроды Сергей Донской и глава Росприроднадзора Артем Сидоров. По словам Дюкова, инвестиции в строительство "Биосферы" на Омском НПЗ составят 19 миллиардов рублей, на Московском НПЗ составили 9 миллиардов рублей.

Ожидается, что после запуска "Биосферы" МНПЗ снизит нагрузку на городские очистные сооружения и воздействие предприятия на окружающую среду.

В рамках второго этапа модернизации (до 2020 года) МНПЗ дополнительно на 50% сократит воздействие на окружающую среду, в том числе на 39% снизится влияние на атмосферу за счет полного вывода из эксплуатации оборудования прошлого поколения, говорится в материалах, предоставленных заводом.

Отмечается, что на 2018 год запланировано строительство комбинированной установки переработки нефти "Евро+". В результате завод не только повысит уровень промышленной и экологической безопасности, но и увеличит объем нефтепереработки. Инвестиции в проект превышают 100 миллиардов рублей, сообщает МНПЗ.

Строительство "Биосферы" началось в октябре 2015 года. Распоряжением правительства РФ проект внесен в федеральный план мероприятий по проведению Года экологии в России. Инвестиции в проект составляют более 9 миллиардов рублей.

Технологии "Биосферы" гарантируют полное удаление всех загрязняющих веществ и очистку вод до 99,9%. Планируется, что Московский НПЗ в 2,5 раза снизит потребление речной воды, а до 75% очищенной воды будет возвращаться в производственный цикл. Кроме того, уменьшится воздействие завода на окружающую среду, сократится нагрузка на очистные сооружения Москвы.