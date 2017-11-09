В Приморье подвели итоги Года экологии

Более 700 делегатов из регионов России и стран АТР собрались на 11-м международном форуме "Природа без границ", чтобы подвести итоги Года экологии и обсудить актуальные проблемы охраны природы, сообщает "Российская газета".

На площадках форума обсудили проблемы развития морских портов и влияние перевалки угля на экологию прилегающих районов, реформирование системы обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, взаимодействие аквакультуры и морских особо охраняемых природных территорий (ООПТ), развитие экологического туризма, пути уменьшения ущерба от ЧС природного и техногенного характера и многое другое.

Особое внимание участники уделили проблеме угольной пыли в Находке. Эксперты отметили, что ситуация в городе начала во многом меняться к лучшему.

На форуме говорили о больших успехах Приморского края в развитии особо охраняемых природных территорий. Регион первым в ДФО выполнил условия международной Конвенции о биологическом разнообразии. Приморье — лидер среди дальневосточных регионов по количеству ООПТ: в крае действуют национальные парки "Зов тигра" и "Удэгейская легенда", создана единая федеральная ООПТ "Земля леопарда", взявшая под охрану 65% ареала редчайшей кошки на планете, открыт национальный парк "Бикин".

В Приморье также вплотную подошли к реализации программы оздоровления экологической ситуации в бухте Золотой Рог. Очистка акватории начнется уже в следующем году.

В резолюции 11-го форума "Природа без границ" записано предложение правительству возобновить работу экологических фондов. Существующая система аккумуляции экологических выплат и штрафов не предполагает использование этих денег на экологические нужды. По мнению участников форума, фонды стали бы эффективным источником финансирования затратных экопроектов.